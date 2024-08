F1 | Mercedes, Shovlin: “Hamilton non sarebbe andato via se avessimo continuato a vincere”

I prossimi saranno gli ultimi mesi di Lewis Hamilton come pilota Mercedes, in attesa di vedere all’opera il sette volte campione del mondo nella sua nuova sfida professionale che lo vedrà vestirsi di rosso all’età di 40 anni. Manca dunque sempre meno all’arrivo di Hamilton a Maranello, reso ufficiale da una nota del Cavallino dello scorso 1 febbraio successiva a quella del divorzio dalla Stella, ma prima c’è da concludere una stagione che dopo le difficoltà iniziali ha regalato all’inglese due vittorie sulla pista di casa di Silverstone e a Spa (arrivata con la squalifica del compagno di squadra George Russell).

Sul futuro addio di Hamilton ne ha discusso Andrew Shovlin, con il direttore tecnico della Mercedes che ha ammesso in tutta onestà come sarebbe stato difficile per Lewis lasciare la squadra della Stella qualora avesse continuato quel percorso di vittorie che ha scandito l’inizio dell’era turbo-ibrida in Formula 1. Al tempo stesso però Shovlin ha riconosciuto lo stimolo da parte di Hamilton di essere protagonista in una nuova avventura.

“Penso che se avessimo vinto campionati, sarebbe stato difficile per Lewis lasciarci – ha dichiarato Shovlin, citato da racingNews365 – Tuttavia, penso che le sue motivazioni più importanti non siano necessariamente quelle legate alle prestazioni della vettura. Vuole chiaramente aprire un altro capitolo nella sua carriera, oltre a quello di grande successo con la Mercedes”.

Shovlin ha poi aggiunto: “Se avessimo dominato un campionato, ritengo che sarebbe stato difficile per lui farlo. Ma penso che gran parte del desiderio di Lewis sia quello di avere un’altra squadra e un’altra sfida nella sua carriera. Penso che, quando qualcuno decide di fare una cosa, può essere molto difficile convincerlo del contrario”.