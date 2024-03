F1 | Williams, in Arabia Saudita feeling ok per Albon e Sargeant

F1 Williams GP Arabia Saudita – Feeling ok per Alexander Albon e Logan Sargeant dopo le prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante le caratteristiche diametralmente opposto del tracciato rispetto al Bahrain, i piloti sono riusciti a raccogliere tante informazioni positive sul comportamento della vettura, aspetto che li ha portati a ben sperare in vista non solo delle qualifiche di questo pomeriggio, ma anche della gara di domani.

Alex Albon soddisfatto della vettura in Arabia Saudita

“La macchina si è comportata bene fin dal momento in cui abbiamo toccato la pista. Nella FP2 abbiamo apportato alcune modifiche e la maggior parte di esse ha funzionato, solo con un paio di eccezioni, e quindi lavoreremo per trovare il punto ottimale per domani. Le corse sembrano sensate e quindi sono piuttosto ottimista. Abbiamo una buona macchina e, come sempre, sarà una lotta serrata per entrare in top dieci. In generale però mi sto divertendo alla guida e il circuito è spettacolare come sempre. Punteremo alla cima di metà classifica e speriamo di sfruttare tutte le opportunità che avremo”.

Logan Sargeant ottimista per il proseguo del week-end

“È stata una buona giornata per la squadra e penso che stiamo sicuramente andando nella giusta direzione. Il circuito qui a Jeddah è enormemente diverso rispetto al Bahrain. Una situazione che ci porta ad utilizzare la vettura come da zero, senza alcun riscontro precedente. Però le sensazioni sono state buone non appena l’abbiamo messa in pista. Abbiamo fatto alcune piccole modifiche per avvicinarci alla finestra perfetta di utilizzo e ho costruito ogni sessione sentendomi più a mio agio ad ogni giro. Non vedo l’ora che arrivi la FP3 e le qualifiche di domani!”