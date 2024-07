Formula 1 | Leclerc e il peso dei sei decimi accusati in qualifica: il punto di Ivan Capelli [VIDEO]

Formula 1 GP Ungheria Leclerc – Al termine di una sessione di qualifica caratterizzata da alti e bassi, Ivan Capelli ha cercato di analizzare il sesto posto ottenuto da Charles Leclerc, evidenziando come il distacco di sei decimi accusato dal pole man Lando Norris dovrà spingere la squadra e soprattutto il monegasco a fare delle accurate valutazioni sulle problematiche tecniche della SF-24.

Nonostante le novità al fondo, studiate per arginare il fenomeno del bouncing nelle curve veloci, la Rossa si è rivelata nervosa e poco stabile, aspetto che non ha permesso ai piloti di ottimizzare il potenziale della monoposto, tra l’altro in una pista sulla carta favorevole alle caratteristiche della vettura.

Una condizione non accettabile che in vista di domani, con ogni probabilità, non permetterà a Leclerc e Sainz di giocarsi le posizioni importanti della graduatoria. Appuntamento alle 15.00 per la partenza di questo appuntamento mondiale sul tracciato dell’Hungaroring.