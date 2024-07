F1 | Verstappen, in Ungheria caccia alla leadership già dal primo giro di gara [VIDEO]

F1 GP Ungheria Verstappen – Nonostante le difficoltà di quest’oggi, Max Verstappen proverà ad impensierire le McLaren già dal primo giro del prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo quanto dichiarato da Ivan Capelli da Paddock Live, l’olandese – consapevole della forza mostrata dalla MCL38 all’Hungaroring – cercherà di attaccare la leadership già dalla prima curva di domani, con l’obiettivo di garantirsi la miglior strategia possibile per i 70 giri della corsa di domani.

Il tre volte Campione del Mondo in carica, ricordiamo, scatterà dalla terza posizione, mentre davanti a lui si posizioneranno in ordine Lando Norris ed Oscar Piastri. Appuntamento alle 15.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la partenza di questo round mondiale a Budapest.