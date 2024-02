Formula 1 | Haas VF-24, primi chilometri in pista a Silverstone [VIDEO]

Formula 1 Haas VF-24 – Dopo la presentazione della scorsa settimana, Haas ha percorso in prima i primi chilometri con la nuova VF-24, vettura con cui Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Ieri mattina, nella fredda Silverstone, il tedesco ha portato al debutto la nuova vettura, completando chilometri utili in vista della tre giorni di test che si svolgerà dal 21 al 2 febbraio sul tracciato del Sakhir, in Bahrain.

Haas, ricordiamo, a causa dei problemi emersi lo scorso anno dovrà ricoprire il ruolo di “inseguitrice”, con i piloti che quasi certamente bazzicheranno nelle posizioni di rincalzo della classifichi non verranno portato in prima i primi aggiornamenti sulla monoposto. Una condizione già anticipata dal nuovo Team Principal, Ayao Komatsu, che costringerà l’intera squadra agli straordinari.

Gene Haas, ricordiamo, ha promosso Ayao Komatsu al timone della scuderia statunitense, varando la strada della continuità rispetto a quella della rivoluzione totale (l’Ingegnere nipponico lavora all’interno della scuderia dal 2015, ovvero dall’anno di fondazione). Nuovo anche il Direttore Tecnico, visto che all’addio di Simone Resta ha seguito la promozione di Andrea De Zordo, ex capo progettista che lavorava sotto la gestione appunto di Resta.

