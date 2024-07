F1 | Magnussen: “Nel 2020 pensavo di aver concluso la mia carriera, ringrazio Gene Haas”

F1 Magnussen – Nonostante l’ufficializzazione della separazione al termine di questo campionato, Kevin Magnussen ha voluto ringraziare la Haas per la seconda opportunità che gli è stata concessa nel 2022, evidenziando come la chiamata di Gene Haas – ormai tre anni fa – sia stata letteralmente sorprendente e insperata.

Dopo l’addio alla fine del 2020, il danese sembrava ormai fuori dal giro della Formula 1, aspetto che l’aveva portato a valutare altre strade nel motorsport, molte delle quali oltre oceano. Il caso Mazepin, però, ha costretto la compagine statunitense a cercare un’alternativa d’esperienza per la line-up del 2022 e quindi a valutare un clamoroso ritorno del pilota danese al fianco di Mick Schumacher. Da quel momento in poi, “K-Mag” ha raccolto diversi buoni risultati che l’hanno portato a mantenere il proprio posto fino a questo campionato.

Magnussen saluta la Haas

“Voglio estendere i mie ringraziamenti a tutti i componenti del team MoneyGram Haas F1. Sono orgoglioso di aver gareggiato in una squadra così eccezionale. In particolare voglio ringraziare Gene Haas per la fiducia nei miei confronti e per avermi dato una nuova opportunità all’inizio del 2022. In quel momento pensavo che la mia carriera in Formula 1 fosse finita. Ho vissuto dei momenti meravigliosi con la squadra che non dimenticherò mai. Non vedo l’ora di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della mia carriera, anche se il focus attuale resterà la squadra e il raggiungimento dei risultati prestabiliti in questo 2024”.