F1 | Haas e Magnussen annunciano la separazione al termine di questa stagione

F1 Haas Magnussen – In una nota stampa pubblicata questa mattina, Haas ha annunciato che Kevin Magnussen non gareggerà con la squadra a partire dalla stagione 2025 di Formula 1. Dopo le tante voci circolate nelle ultime settimane, la compagine capitanata da Ayao Komatsu ha scelto di non proseguire la propria collaborazione con il pilota danese, scegliendo di fatto una nuova strada per quello che riguarda il medio e lungo periodo.

Tornato in Haas nel 2022, Magnussen ha raccolti diversi buoni risultati nella stessa stagione, salvo poi avviare una parabola discendente che ovviamente non ha soddisfatto gli obiettivi posti management del team statunitense. Da qui la scelta di puntare su un altro profilo non solo per il 2025, ma anche per il 2026, annata dove entreranno in scena i nuovi regolamenti tecnici e aerodinamici. K-Mag, con ogni probabilità, sarà sostituito da Esteban Ocon, attuale portacolori della Alpine che potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore.