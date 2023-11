Formula 1 | GP Las Vegas, la griglia di partenza

F1 GP Las Vegas – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una serata ricca di sorprese, Charles Leclerc è riuscito a issarsi al comando della classifica, lasciandosi alle spalle la Rossa del compagno di squadra Carlos Sainz.

Quest’ultimo, però, a causa del cambio batteria di venerdì – provocato ricordiamo dall’impatto col tombino nelle libere 1 – sarà arretrato di dieci posizioni fino alla 12° casella. Scalerà in avanti quindi Max Verstappen, seguito a ruota da George Russell, Pierre Gasly e dalle Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, pronti a giocarsi delle chance importanti grazie alle super velocità di punta della FW45.

Valtteri Bottas e Kevin Magnussen troveranno posto in settima e ottava posizione, mentre in nona e decima piazza si posizioneranno Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Solo 11° l’altra Red Bull di Sergio Perez. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start della terza edizione del GP di Las Vegas.