Formula 1 | Fittipaldi, idee chiare sul confronto tra Sainz e Leclerc in Ferrari

Formula 1 Fittipaldi Sainz Leclerc – La velocità di Carlos Sainz sta generando troppa pressione sulle spalle di Charles Leclerc, parola di Emerson Fittipaldi. In una recente intervista rilasciata alla stampa brasiliana, il Campione del Mondo 1972 e 1974 ha analizzato la sfida tra i due portacolori della Ferrari, precisando come lo spagnolo – gara dopo gara – stia riuscendo a guadagnare terreno all’interno delle gerarchie del garage. Una crescita continua, dettata da un miglior feeling con la vettura, che sta portando il monegasco non solo ad alzare la propria asticella delle performance, ma anche in una situazione “scomoda” per il proseguo di questa stagione.

“Vedo che Leclerc è maggiormente sotto pressione rispetto a Sainz e questa tensione viene da dentro”, ha affermato il brasiliano. “Il primo vuole raggiungere certi risultati, che però non arrivano a causa della vettura, mentre il secondo sembra più constante con le prestazione, soprattutto quando si tratta di finire la gara. Per Leclerc può diventare davvero dur, anche perchè in circostante come queste bisogna essere molto forti mentalmente. Un compagno di squadra veloce è qualcosa di molto complesso da gestire. Quando un pilota inizia a generare troppe aspettative su sé stesso non è mai una buona cosa. Sappiamo che Charles ha talento, ma secondo me deve affrontare i week-end più rilassato. Se riuscirà a rendere le cose più facili, farà meglio e commetterà meno errori”.