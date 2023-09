F1 | Toto Wolff, intervento chirurgico prima del GP in Giappone

F1 GP Giappone Wolff – Toto Wolff salterà il Gran Premio del Giappone in programma da venerdì 22 a domenica 24 settembre sul tracciato di Suzuka. A causa di un piccolo intervento chirurgico riguardante un vecchio problema ad un ginocchio, l’austriaco non potrà partire alla volta del Paese del Sol Levante e sarà costretto a saltare per la prima volta in stagione un week-end di gara.

Il suo posto al muretto sarà preso da Jerome D’Ambrosio, nuovo braccio destro dell’austriaco dopo l’addio di James Vowles e attuale “Driver Development Director”. Una figura che gara dopo gara sta assumendo sempre più importanza all’interno della scuderia anglo-austriaca e che a lungo andare potrebbe rivelarsi l’alternativa ideale a Wolff in caso di addio di quest’ultimo.

Mercedes, ricordiamo, occupa attualmente il secondo posto nel mondiale Costruttori ed è pronta a dare il tutto per tutto in questo rush finale di campionato pur di salvare il proprio posto alle spalle dell’inarrivabile Red Bull.