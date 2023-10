Formula 1 | Ferrari, la locandina per il GP degli Stati Uniti

Formula 1 locandina Ferrari GP Stati Uniti – Vi riportiamo la locandina della Ferrari per il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

La Rossa, dopo i punti conquistati con Charles Leclerc in Qatar, vuole tornare a battagliare per le posizioni di vertice della classifica in un tracciato che sulla carta potrebbe premiare le prestazioni della SF-23, vettura che – ricordiamo – non verrà più aggiornata fino alla fine di questa stagione (l’obiettivo sarà focalizzarsi al meglio sullo sviluppo della monoposto che scenderà in pista nel 2024).

Back in the USA 😎​ Howdy Austin! 🇺🇸​ Follow @ScuderiaFerrari and download the #SFApp for all the latest updates 📲 Cover art by Paolo Villanelli➡️ https://t.co/p3vcWsnIXE pic.twitter.com/o46O7gIJYj — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 18, 2023

Locandina Ferrari, la BIO dell’autore

Paolo Villanelli, nato a Roma nel 1987, si è laureato in Economia e Management presso la Roma Tre prima di completare i suoi studi alla Scuola Internazionale di Comics. È membro del Baby Ruth Studio.

La sua carriera nel fumetto è iniziata nel 2014 con una breve storia in Hellraiser: Bestiary #5. Villanelli ha collaborato con la IDW come disegnatore e cover artist dal 2014, su titoli come “G.I. Joe: A Real American Hero”, “Action Man”, e “Optimus Prime”. Ha inoltre realizzato le copertine di vari titoli, tra cui “G.I. Joe”, “Action Man”, “TMNT”, “G.I. Joe vs. Street Fighter”, “First Strike” e “Rom vs. Transformers: Shining Armors”.

Dal 2016, collabora con Marvel Comics, su titoli come “Squadron Supreme”, “Guardians Of Infinity”, “Deadpool”, “Rogue One: A Star Wars Story”, e “Generations: the Marvels”.