F1 | Alpine a caccia di punti nel prossimo fine settimana di Austin

F1 GP Stati Uniti Austin Alpine – Pierre Gasly ed Esteban Ocon non vedono l’ora di scendere in pista al Circuit of the Americas per il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’ottimo piazzamento ottenuto in Qatar, due settimane fa, Ocon vuole confermarsi in zona punti, così da muovere ulteriormente una classifica fin qui caratterizzata dagli alti e i bassi della squadra. Diverso invece il discorso per Gasly, a caccia di riscatto dopo il 12° posto ottenuto a Losail.

“Correre in America è sempre emozionante, soprattutto negli ultimi anni”, ha affermato Ocon. “Il nostro sport è cresciuto molto in quella parte del mondo e lo avvertiamo ogni volta che torniamo. Austin mi piace molto come città e il COTA è un circuito molto bello, capace di regalare una grande atmosfera. Il tracciato può rivelarsi impegnativo, ma spesso regala grandi gare. Non vedo l’ora di guidare in Texas e di scendere in pista per le libere”

.

Qui invece le impressioni di Gasly: “Ho trascorso un’intera giornata ad Enstone al simulatore per prepararmi ai prossimi GP, oltre a svolgere un po’ di allenamento fisico. Volevo farmi trovare pronto per le prossime trasferte di Austin, Città del Messico e Brasile. Austin è una buona pista e il mio obiettivo è la zona punti in entrambe le giornate, dato che si tratta di un weekend con la Sprint”.