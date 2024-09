Formula 1 | Colapinto a muro nelle libere 1 di Baku: l’episodio [VIDEO]

Formula 1 Williams Colapinto – Vi riportiamo l’incidente di Franco Colapinto durante la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. L’argentino della Williams, poco prima della mezz’ora di attività a Baku, è andato a sbattere contro le barriere in curva 4, incidente che non gli ha permesso di completare la sessione mattutina. L’episodio ha causato diversi danni alla vettura, costringendo la squadra a un lavoro straordinario in vista della sessione prevista per le 15:00. Colapinto, ricordiamo, ha debuttato a Monza due settimane fa, sostituendo Logan Sargeant.