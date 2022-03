Formula 1 | Clamoroso Hamilton: fuori dalla Q1 nelle qualifiche in Arabia Saudita

Sabato disastroso per Lewis Hamilton sul tracciato di Jeddah Corniche, teatro del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il sette volte Campione del Mondo della Mercedes, in modo del tutto clamoroso, non è riuscito a superare la tagliola della Q1, aspetto che lo costringerà a scattare dalla 16° piazza, lontano dalle posizioni di vertice della classifica. Un epilogo clamoroso che conferma le problematiche emerse sulla W13 in questa prima parte di stagione.

“Oggi ho lavorato con l’equilibrio”, ha affermato l’inglese della Mercedes. “Soffrivo molto con il posteriore ed è una condizione che qui non è piacevole avere. Purtroppo abbiamo sbagliato il set-up e non ho sentito la vettura come volevo in questa sessione. E’ strano perchè rispetto alla FP3 c’è stato un netto cambiamento di comportamento. Tutti lavorano duramente e cercano di rimanere positivi. Farò del mio meglio domani e vedrò cosa possiamo fare”.