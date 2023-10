Formula 1 | Williams, Vowles frena sulla conferma di Sargeant

Formula 1 Williams Sargeant Vowles – In attesa di volare ad Austin, teatro del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti di F1, James Vowles ha frenato sulla conferma di Logan Sargeant in Williams per il 2024, precisando come la scuderia inglese valuterà il futuro del pilota di Fort Lauderdale solo a fine campionato.

Nonostante le tante voci di conferma circolate nelle ultime settimane, la scuderia con base a Grove non vuole affrettare i tempi in merito al rinnovo del portacolori statunitense, il quale deve ancora ottenere i primi punti in campionato. Un obiettivo importante, richiesto tra le righe da parte di Vowles, che se non centrato potrebbe mettere a serio rischio il suo sedile per il 2024.

“Credo che la decisione su Sargeant per il 2024 avvera solo a fine stagione”, ha affermato il Team Principal. “Ci siamo già impegnati verso questa direzione e lui ha degli obiettivi da raggiungere. Sarebbe sbagliato cambiare le carte in tavola prima. Alla fine di questo campionato decideremo cosa fare”.

“Il passo c’è, ma quando si arriva nel momento clou subentra un pizzico di incostanza”, ha proseguito. “Come squadra abbiamo il dovere di investire nei nostri piloti e nel caso di Logan lo abbiamo lanciato nella bolgia con pochissimi test all’attivo. Noi come squadra vogliamo che continui a migliorare, così da focalizzarsi sul raggiungimento dei risultati che tutti quanti speriamo da lui. E’ un pilota veloce e che sa come vincere, d’altronde lo ha già fatto in F2 ed F3”.