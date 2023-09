F1 | Masterclass di Sainz nelle qualifiche a Monza: il commento di Carlo Vanzini [VIDEO]

F1 qualifiche GP Italia Vanzini Sainz – Intervenuto a Paddock Live al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato la splendida pole position ottenuta dal pilota spagnolo a Monza, precisando come quest’ultimo – rispetto ad altre occasioni – sia riuscito a fare la differenza in uno dei momenti più decisivi del week-end. Una prova di maturità importante, arrivata davanti il pubblico di casa della Ferrari, che gli permetterà di gestire i primi metri della corsa di questo pomeriggio con un piccolo vantaggio rispetto a tutta la concorrenza.

Lo spagnolo, ricordiamo, si è lasciato alle spalle la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari del compagno di squadra per appena 67 millesimi. George Russell ha ottenuto il quarto tempo, seguito da Sergio Perez, Alexander Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris e Fernando Alonso Appuntamento alle 15.00 di oggi,in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo Gran Premio d’Italia sul tracciato brianzolo di Monza.