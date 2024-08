F1 | Aston Martin, Lance: “Non sono riuscito a ripetermi nel Q3”

Zandvoort – Lance Stroll conquista la nona posizione nelle qualifiche di Zandvoort: scatterà dalla quinta fila alla Alpine di Pierre Gasly. Il canadese si è dimostrato competitivo durante le sessioni, restando spesso davanti al compagno di squadra Fernando Alonso, che solo in Q3 sferra il colpo finale conquistando la quarta fila.

Stroll: “Non sono riuscito a ripetermi in Q3”

“Il mio Q2 è stato grandioso, ho fatto il miglior primo settore, terminando col quarto tempo. Purtroppo non sono riuscito a ripetermi nel mio unico tentativo in Q3. Ho spinto tanto, ma non è andata. Comunque, avere due vetture in Q3 è un grande risultato per la squadra. Le modifiche apportate prima della qualifica hanno funzionato e abbiamo gestito bene la sessione. Domani avremo alcune vetture più veloci di noi alle nostre spalle, ma sorpassare qui potrebbe essere difficile, per cui potremo lottare per i punti dalla nona posizione”.