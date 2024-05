Ferrari | Leclerc scaccia via la paura e conquista la prima vittoria a Monaco

Formula 1 Ferrari GP Monaco – Charles Leclerc ha sfatato il tabù: al sesto tentativo è dunque arrivato il tanto atteso successo in casa, in una gara estremamente tattica nella quale la squadra non ha sbagliato nulla e Charles ha comandato dal primo all’ultimo giro.

A completare questa giornata da ricordare, che ha visto la Scuderia Ferrari HP centrare il decimo successo sulle strade del Principato, il secondo di questa stagione e il 245° assoluto in Formula 1, c’è anche il terzo posto di Carlos Sainz che permette al team di portarsi a 24 punti dalla Red Bull nella classifica Costruttori, dove si conferma secondo. Charles, che a sua volta riduce il distacco da Max Verstappen a 31 lunghezze, diventa il 37° vincitore diverso sulle strade di Monte Carlo da quando esiste il campionato del mondo di Formula 1 (1950), e il primo monegasco a riuscire nell’impresa visto che l’unico altro pilota del Principato a vincere in casa era stato Louis Chiron 93 anni fa, ben prima che la categoria venisse istituita. Leclerc diventa anche il settimo ferrarista diverso a centrare il successo nel Gran Premio di Monaco.

La prima partenza a Monaco

La corsa è stata ancora più tattica del solito, a causa di quanto accaduto al primo via. Charles e Carlos si sono schierati al via con gomme Medium e lo spagnolo è scattato così bene da riuscire ad affiancare Oscar Piastri alla prima curva. Le due vetture però si sono toccate e Sainz ha riportato una foratura che lo ha fatto precipitare in fondo al gruppo. Nello stesso momento però, a centro gruppo, si è verificato un terribile incidente – fortunatamente senza conseguenze – che ha visto coinvolte le due Haas di Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen e la Red Bull di Sergio Perez. L’impatto è stato così violento da portare la direzione gara a esporre la bandiera rossa. La sospensione quando non era stato completato nemmeno un giro ha permesso a Sainz di ripartire dalla terza posizione conquistata nelle qualifiche di sabato.

Il secondo restart

Per il secondo via la squadra ha espletato l’obbligo di usare due mescole montando gomme Hard a entrambi i piloti con l’obiettivo di arrivare fino alla bandiera a scacchi. La seconda partenza non ha visto ulteriori sorprese, con Charles che ha tenuto la prima posizione davanti a Piastri, Carlos e all’altra McLaren di Lando Norris. Il Gran Premio è diventato dunque una corsa senza soste, nella quale l’obiettivo con Charles e Carlos è stato quello di salvaguardare le gomme e impedire che l’ultimo del trenino delle vetture con gomme Hard (Norris) potesse avere un vantaggio tale sul quinto della classifica da consentirgli di fare un pit stop senza perdere posizioni.

A Charles e Carlos sono stati dunque costantemente dati dei tempi di riferimento ai quale conformarsi e la corsa è stata così un lungo conto alla rovescia senza grandi colpi di scena e che alla fine ha visto Leclerc e Sainz transitare sul traguardo in prima e terza posizione. Al termine del Gran Premio la squadra è corsa ad abbracciare Charles e Carlos accompagnata dalle sirene delle barche ancorate nel molo. Questa sera a Monaco si farà festa fino a notte fonda.