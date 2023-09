Ferrari | Leclerc beffato a Singapore: un errore nel terzo settore gli costa la prima fila

Qualifica che sa di beffa per Charles Leclerc. Per soli 79 millesimi, il pilota della Ferrari non è riuscito a strappare la pole position dalle mani del suo compagno di squadra, Carlos Sainz, ma non solo: Russell infatti è stato in grado di piazzarsi tra i due piloti vestiti di rosso, piazzandosi in seconda posizione. Il monegasco, dopo quanto accaduto a Monza, si è visto quindi il suo team-mate nuovamente più veloce, seppur di pochissimo. Domani sarà importantissimo fare meglio della Mercedes in partenza così da gestire la gara nel miglior modo possibile, sfruttando anche le grosse difficoltà mostrate dalla Red Bull a Singapore.

“Soffro di sottosterzo da inizio stagione – ammette Charles a Sky. Devo essere molto aggressivo sul pedale dell’acceleratore in uscita e questo mi porta a fare qualche errore in più. Stiamo provando a migliorare ma dobbiamo guardare il tutto: a Zandvoort eravamo indietro rispetto agli altri, mentre adesso siamo avanti su una pista ad alto carico aerodinamico, quindi lo step avanti è stato fatto. Ho perso il posteriore alla curva 17, questo mi ha fatto perdere tempo, è andata così”.

“Caos a fine giro di lancio? La scelta penso sia stata giusta: secondo me il vero problema è che ci sia stato per tanti anni un gentleman agreement per non sorpassarci nell’ultimo settore quando si rallenta, ma quest’anno qualcuno non l’ha rispettato e quindi è stata una reazione a catena e adesso è un casino, perché sembra una gara di kart. Dobbiamo arrivare con nuove soluzioni in tal senso, così è troppo estremo. Io non sono stato perfetto eh, ma ora è una giungla, perché non ho preso bandiera per poco, e quando arriva questo messaggio in radio tutti facciamo esclusivamente il nostro interesse, e questo deve essere un po’ regolato, ma non ho una soluzione in questo momento”.