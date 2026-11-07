F1 GP Brasile | Red Bull, Verstappen spera nelle pioggia in qualifica

São Paulo – Venerdì di libere all’insegna della costanza per Max Verstappen, che nelle sessioni di prove sul circuito di Interlagos si conferma con il terzo miglior tempo in entrambe le sessioni.

Dopo la vittoria in Messico, non sono mancate battute e frecciatine da parte del quattro volte campione del mondo, che non si risparmia neanche con il suo ingegnere di pista a causa di un piccolo problema con la frizione durante le FP2: “Che dovrei fare, parlare alla vettura? Oh dai, frizione, cambia o sarai punita!“. D’altronde, Max non si è trattenuto neanche durante le interviste del giovedì, quando ha affermato senza mezzi termini di essere sempre il più veloce in pista, e se non è davanti è solo colpa della vettura. La sua RB26 non l’ha sempre portato dove avrebbe voluto, in questa stagione di rivoluzioni e pesanti critiche, ma questo non ha mai fermato Verstappen, che si è spesso reso autore di grandi performance.

E come non ricordare il trionfo del 2024, quando l’olandese scalò la classifica dal fondo per risalire fino alla vittoria in poco meno di trenta giri. Non sono poche le prestazioni degne di nota dell’olandese in Brasile, e ripetersi nelle qualifiche di quest’anno non sarà facile. Ci si prospetta ancora una volta una sessione bagnata, con il meteo che potrebbe alterare gli equilibri in pista. Il venerdì di libere, comunque, ci restituisce la fotografia di una Red Bull competitiva, al passo di McLaren e Mercedes, mentre la Ferrari resta un passo indietro. La simulazione gara, su gomma media C4, è costante e competitiva, forse la migliore su mescola gialla. Restano però i problemi al cambio, tanto che sulla numero 3 verrà utilizzato un nuovo volante, insieme ad altre piccole modifiche.

“Penso che avremo un volante diverso per il resto del fine settimana – ha rivelato Hannah Schmitz, capo strategie del team di Milton Keynes – stiamo esaminando parecchi cambiamenti dal lato di Max. Ci sono diverse cose di cui non era soddisfatto. Sappiamo più o meno quali sono, e sono cose su cui possiamo lavorare e migliorare”.

Verstappen: “Spero nella pioggia”

C’è ancora del lavoro da fare sulla RB26 in vista delle qualifiche, ma non bisogna dimenticare le condizioni meteo. Il campione del mondo olandese, però, spera nell’arrivo della pioggia in qualifica.

“La sessione di oggi è andata abbastanza bene. Cerchiamo sempre di estrarre un po’ di prestazioni in più, cercando allo stesso tempo di trovare maggiore costanza nel nostro rendimento complessivo. Stiamo affinando la messa a punto della vettura e, in particolare, lavorando per comprendere meglio il comportamento degli pneumatici sui long run – ha raccontato Max al termine del venerdì di libere – ho riscontrato qualche problema con lo sterzo, che dovremo sistemare in vista delle qualifiche. C’è ancora un po’ di lavoro da fare, ma nulla di rilevante. Ci concentreremo sul massimizzare le nostre prestazioni e magari sperare in un po’ di pioggia”.

Hadjar: “Passo gara competitivo”

Giornata diversa, invece, dall’altra parte del box: nelle FP2 Isack Hadjar è solo nono, ad un secondo di distanza dal leader della sessione – e neocampione del mondo – Kimi Antonelli. Il pilota franco-algerino ha avuto qualche problema nelle FP1, in cui si è ritrovato a gestire una vettura non ancora pronta sul fronte dell’assetto. Su questo fronte, il lavoro del box Red Bull proseguirà anche nelle FP3, per cercare di arrivare pronti alla sessione di qualifica. Resta positiva, comunque, la simulazione gara, che Hadjar svolge in parte su gomma soft. I suoi tempi sono leggermente più lenti di quelli del compagno di squadra, ma non per questo poco competitivi. La pioggia tanto attesa da Verstappen potrebbe stravolgere ogni pronostico per le qualifiche e Hadjar dovrà approfittarne per assicurarsi una buona posizione di partenza per la gara.

“Le prove libere 1 sono andate abbastanza bene. Non ero molto felice, pensavo ci fosse troppo tempo perso nell’equilibrio, siamo andati in una direzione e non funziona, non funziona. Quindi sì, è un lavoro in corso. Alla fine, sento che domani in ogni caso pioverà, ma comunque, sai, voglio entrare nelle FP3 e risolvere qualcosa almeno. Perché, sai, il passo gara sembra competitivo, questa mattina era competitivo, questo è un giro secco sul passo con la gomma soft. Dobbiamo trovare un po’ di tempo sul giro secco, quindi sappiamo dove stiamo andando. Sicuramente pioverà. A quanto pare le FP3 potrebbero essere belle. Quindi si tratterà direttamente di adattarsi alla pioggia”.

Qual è stato il rendimento di Max Verstappen nelle prove libere del GP del Brasile?

Max Verstappen ha ottenuto il terzo miglior tempo sia nelle FP1 che nelle FP2 sul circuito di Interlagos. La Red Bull ha mostrato una simulazione di gara solida sulla mescola media C4, rivelandosi competitiva al pari di McLaren e Mercedes, mentre la Ferrari è apparsa un passo indietro.

Quali problemi tecnici sono emersi sulla Red Bull RB26 di Verstappen e come saranno gestiti? Durante le sessioni di prova l’olandese ha segnalato difetti alla frizione e allo sterzo. Per risolvere le criticità prima delle qualifiche, la responsabile delle strategie Hannah Schmitz ha confermato che sulla monoposto numero 3 verrà installato un nuovo volante abbinato ad altre modifiche di assetto.

Quali sono le aspettative meteo e gli obiettivi di Verstappen per le qualifiche?

Le previsioni sul tracciato di Interlagos indicano pioggia durante la sessione di qualifica. Verstappen auspica l’arrivo del fondo bagnato per massimizzare la resa della vettura, dopo aver dedicato le prove al bilanciamento e alla comprensione del comportamento degli pneumatici nei long run.

Come si sono concluse le prove libere per Isack Hadjar con la seconda Red Bull?

Isack Hadjar ha terminato le FP2 al nono posto, con un secondo di ritardo dal leader della sessione Kimi Antonelli. Rallentato da problemi di bilanciamento riscontrati nelle FP1, il pilota franco-algerino ha comunque mostrato un passo gara competitivo nel lavoro svolto su gomma morbida.

Quali dichiarazioni ha rilasciato Verstappen in merito alla RB26 e ai suoi trascorsi a Interlagos?

Nelle interviste del giovedì Verstappen ha dichiarato di ritenersi il più veloce in pista, attribuendo alla RB26 gli eventuali ritardi. Il pilota punta a riconfermarsi sul tracciato brasiliano, dove nel 2024 fu autore di una vittoria rimontando dal fondo in meno di trenta giri.