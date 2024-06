GP Spagna | Mercedes, Hamilton al comando nelle libere: “La macchina va benissimo!”

Dopo un paio di giorni abbastanza complicati per via dell’e-mail anonima ricevuta sul suo conto e sul presunto sabotaggio ai suoi danni da parte della Mercedes, Lewis Hamilton si è messo sulla sua vettura e l’ha piazzata davanti a tutti nelle prove libere del Gran Premio di Spagna. La W15 conferma di essere in un ottimo stato di forma, ma chiaramente bisognerà attendere le sessioni ufficiali per avere un riscontro reale dei miglioramenti della monoposto. Al momento comunque, il campione britannico sembra essere parecchio entusiasta di come sia iniziato questo fine settimana al Montmelò.

La prima sessione non è stata la migliore per noi, ma abbiamo comunque imparato molto dalla W15 – ha detto Hamilton. Le PL2 però sono andate molto meglio, e la macchina si è comportata benissimo. La pista era molto calda, quindi è stato difficile per le gomme, soprattutto sui long run. Nel complesso, però, sembra che non siamo troppo lontani dalle prestazioni dei primi. Abbiamo fatto un passo avanti con la vettura nelle ultime gare: tutti hanno lavorato duramente per portarci a questo punto e ottenere quei progressi importanti. C’è una direzione chiara che stiamo perseguendo, e stiamo iniziando ad avere delle risposte attraverso la nostra prestazione in pista. Speriamo di poter continuare così fino a sabato e avvicinarci ai nostri rivali”.