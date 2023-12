Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, sostiene che il fascino e la popolarità della Formula 1 rimangono inalterati dalla Red Bull e dalla supremazia senza precedenti di Max Verstappen in questo sport. In questa stagione, Verstappen è salito sul gradino più alto del podio per ben 19 volte. In netto contrasto, la Mercedes, la forza dominante di questo sport per un decennio, ha sopportato una stagione di lotte, non riuscendo ad assicurarsi una sola vittoria e finendo al secondo posto nel campionato costruttori.

Ma nonostante la schiacciante marcia in avanti di Verstappen, Wolff sostiene che la popolarità della Formula 1 rimane forte.

Tuttavia, il capo della Mercedes afferma che il successo della Red Bull dovrebbe servire come sfida ai suoi rivali per alzare l’asticella.

“I numeri che stiamo vedendo, sono forti -ha dichiarato l’austriaco, citato da Motorsport.com- stiamo crescendo sui social media, vediamo gare che fanno sold out. In realtà, è tutto intorno allo spettacolo. Se lo spettacolo non è buono, i nostri tifosi ci seguiranno di meno. Lo spettacolo segue lo sport, vince chi fa il lavoro migliore. E se qualcuno sta facendo un lavoro migliore di tutti gli altri, allora vince 19 gare. E non puoi fermarlo come dato di fatto. Quindi siamo noi, la Ferrari e tutte le altre squadre che devono fare un lavoro migliore per competere con la Red Bull Racing, e non possiamo cambiare nulla. Ovviamente c’è il rischio che con un certo ritardo, la gente dica: ‘Beh, sappiamo già il risultato’, come è successo a noi con Lewis per molti anni. Ma dobbiamo fare un lavoro migliore. E non voglio aspettare fino al 2026”.