Formula 1 | Anche Carlos Sainz rinnova con la Williams: per lui un contratto pluriennale

La Williams ha annunciato il prolungamento del contratto di Carlos Sainz con un nuovo accordo pluriennale. L’intesa definisce in maniera anticipata la formazione dei piloti titolari della squadra per il mondiale 2027, stagione in cui la scuderia britannica raggiungerà il traguardo dei cinquant’anni di attività nel motorsport. L’ufficializzazione giunge a 24 ore di distanza dal rinnovo di Alex Albon, confermando l’assetto della guida del team di Grove per le prossime stagioni iridate.

La decisione della dirigenza di blindare la coppia si inserisce in una fase caratterizzata dalla riorganizzazione aziendale e tecnica del team. Nonostante un campionato 2026 segnato da difficoltà prestazionali in pista, la riconferma di Sainz risponde alla volontà di stabilizzare il reparto corse in vista dei futuri cambi regolamentari e degli investimenti programmabili a medio termine.

I dettagli dell’accordo e la formazione piloti per il 2027

Con la conferma del 31enne di Madrid, vincitore di quattro Gran Premi in carriera, la Williams completa la propria struttura di guida per la stagione del cinquantesimo anniversario. Il prolungamento del contratto assicura al team britannico una delle coppie di maggiore esperienza dell’intera griglia di partenza.

Carlos Sainz è arrivato in Williams all’inizio della stagione 2025, dopo la conclusione del rapporto con la Ferrari. Nel corso del suo primo anno con la squadra di Grove, lo spagnolo ha contribuito al raggiungimento del miglior piazzamento finale del team nel campionato costruttori dal 2016.

Tra i risultati ottenuti da Sainz nel 2025 figurano il terzo posto nel Gran Premio d’Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku, primo podio personale con la scuderia britannica, il terzo posto nella gara Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin e il podio conquistato nel Gran Premio del Qatar. Il rendimento del pilota nell’arco del 2025 ha fornito alla squadra indicazioni tecniche per la gestione dell’assetto e della messa a punto, proseguite poi nel lavoro svolto durante lo sviluppo della vettura per la stagione 2026.

Il contesto del team e il traguardo dei cinquant’anni

La conferma di Sainz posiziona lo spagnolo al centro delle celebrazioni per il cinquantenario della Williams, fondata nel 1977 da Frank Williams e Patrick Head. Nel corso della sua storia, la scuderia ha conquistato nove campionati mondiali costruttori, sette campionati mondiali piloti e 114 vittorie nei Gran Premi.

Con la presenza confermata per il 2027, Sainz mantiene inoltre la presenza in una specifica statistica storica della disciplina. Il pilota madrileno è uno dei soli tre piloti nella storia della Formula 1 ad aver gareggiato per tre dei marchi più titolati del campionato, ovvero Williams, McLaren e Ferrari, affiancando in questo elenco i campioni del mondo Alain Prost e Nigel Mansell. La firma del contratto consentirà a Sainz di condurre la vettura nell’anno delle ricorrenze storiche del marchio di Grove.

Le dichiarazioni di Carlos Sainz e James Vowles

A margine della definizione dell’accordo pluriennale, Carlos Sainz ha commentato la decisione di estendere il proprio contratto con la scuderia: “Sono felicissimo di annunciare il proseguimento del mio percorso con la famiglia Williams. Credo fermamente nelle persone che formano questa squadra, sia in fabbrica sia sui campi di gara, così come negli investimenti e nel duro lavoro che stanno avvenendo dietro le quinte. Abbiamo le carte in regola per ribaltare la situazione insieme. Sono impegnato esattamente come il primo giorno nell’aiutare la Williams a tornare dove le compete e non vedo l’ora di creare altri ricordi con questo team”.

Il team principal della Williams, James Vowles, ha analizzato l’accordo soffermandosi sul ruolo del pilota all’interno della struttura tecnica: “Fin dal momento in cui è arrivato, il talento di Carlos al volante e la sua dedizione in fabbrica sono stati estremamente preziosi per questo progetto, lavorando giorno dopo giorno con i suoi ingegneri per trovare ogni singolo millisecondo. È un leader di questa squadra e sono entusiasta che riesca a vedere ciò che è possibile ottenere mentre continuiamo a ricostruirla. Non sono solo la sua grinta in gara e la sua velocità a risaltare, ma anche il lavoro che svolge dietro le quinte alla ricerca di prestazioni elevate. Carlos condivide la fiducia e l’ambizione che abbiamo nell’Atlassian Williams F1 Team e spinge ogni giorno per realizzarle. Insieme ad Alex, credo sinceramente che disponiamo di una delle formazioni più forti sulla griglia e di una squadra capace di lottare unita per ogni minimo margine di prestazione”.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal paddock, la Williams avrebbe infatti presentato allo spagnolo un’offerta da 30 milioni di euro a stagione per convincerlo a proseguire il proprio percorso nel team anche oltre l’attuale accordo.