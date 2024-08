Formula 1 | Alpine, Gasly e Ocon entusiasti di gareggiare a Monza

Formula 1 Alpine GP Italia – Esteban Ocon e Pierre Gasly non vedono l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il piazzamento in zona punti ottenuto a Zandvoort appena sette giorni fa, Gasly (vincitore a Monza nel 2020 con la Scuderia AlphaTauri) vuole confermarsi all’interno della top ten, così da migliorare una classifica che pian piano si sta allineando alle aspettative di inizio campionato. Anche Ocon è pronto alla battaglia, desideroso di mettersi in mostra e di accelerare i progressi compiuti dalla squadra con la A524.

Ocon punta alla zona punti a Monza

“Il weekend a Zandvoort è stato impegnativo. Abbiamo sfruttato al massimo le opportunità disponibili durante la gara, nonostante le difficoltà di sorpasso e il traffico davanti, ma purtroppo questo ci ha portato solo al 15° posto. Tuttavia, non sono mancati gli aspetti positivi. L’altro lato del garage ha fatto un grande lavoro, ottenendo punti preziosi per la squadra, e per noi è stato un weekend di apprendimento. Abbiamo raccolto ulteriori dati che ci aiuteranno a capire meglio dove stiamo incontrando difficoltà e come possiamo continuare a migliorare. Faremo un debriefing prima di Monza con l’obiettivo di tornare in pista più forti.

Mi entusiasma sempre il weekend di gara a Monza e il poter stare tra i tifosi italiani. I Tifosi sono unici, la loro passione è contagiosa e la squadra ama davvero partecipare al Gran Premio d’Italia. Ho trascorso molto tempo in Italia durante i miei anni nelle categorie giovanili, quindi questo Paese ha un posto speciale nel mio cuore. E, naturalmente, il circuito di Monza è incredibile da guidare. È così iconico e la velocità ti fa davvero salire l’adrenalina; ogni pilota adora correre a Monza. Avere due gare consecutive, con Zandvoort e Monza, significa che avremo poco tempo per riflettere sul weekend passato, ma lavoreremo duramente questa settimana per essere pronti a dare il massimo in pista a Monza”.

Gasly pronto per una trasferta di “casa”

“È stato davvero gratificante tornare dalla pausa estiva e ottenere punti a Zandvoort. Finire la gara come il migliore dietro ai primi quattro è stato un risultato meritatissimo per tutta la squadra. Abbiamo lavorato alla grande per tutto il weekend, soprattutto recuperando dalle difficoltà delle prove libere del venerdì fino a raggiungere la Q3 in qualifica. Superare le Aston Martin all’inizio è stato fondamentale, e la posizione in pista ci ha permesso di controllare la gara da quel momento in poi. La strategia a una sola sosta ci ha costretto a fare qualche sorpasso, e ho avuto modo di conoscere molto bene la traiettoria esterna alla Curva 1! È stata una gara emozionante e ben gestita, e spero davvero che riusciremo a mantenere questa buona forma.

Non vedo l’ora di tornare a Monza questo weekend; è sempre una gara speciale per me, non solo perché ho ottenuto la mia prima vittoria in F1 proprio qui qualche anno fa, ma anche perché è quasi una gara di casa per me! Vivo a Milano, quindi posso dormire nel mio letto ogni sera (e vedere il mio cane)! Guidare su questo circuito è sempre un piacere, e ogni pilota ama Monza. Adoro la velocità di questo tracciato. Ci sono alcune piccole modifiche al layout che dovremo prendere il tempo di analizzare e comprendere. Quest’anno abbiamo dimostrato di saper prendere le decisioni giuste e di aver fatto progressi significativi nel nostro ritmo complessivo. Finché continueremo a lavorare sodo e ad apprendere, sono sicuro che possiamo avere un altro weekend positivo.”

