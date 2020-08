F1 | Vettel: “Sento di avere ancora molto da dare con il giusto pacchetto”

Quale sarà il futuro di Sebastian Vettel? Un interrogativo che al momento fatica a trovare una risposta definitiva. Lo stesso tedesco, intervistato da Fox Sports, ha sottolineato il suo desiderio di continuare a gareggiare in Formula Uno a patto che questo avvenga con una monoposto competitivo.

L’opzione più probabile per il quattro volte campione del mondo appare il passaggio in Racing Point, che dal prossimo anno cambierà denominazione in Aston Martin, al posto di Sergio Perez.

“Generalmente sono piuttosto interessato a molte cose, quindi non penso di sentire la paura per ciò che accadrà dopo – ha dichiarato Vettel, che a fine stagione saluterà la Ferrari -. Sento di avere ancora molto da dare con il giusto pacchetto. In tal caso sono felice di andare avanti. In caso contrario, vedrò qualcos’altro”.

Il tedesco poi, a precisa domanda sulla monoposto con cui si è trovato meglio in carriera, ha risposto: “2018, 2017, 2015, 2009-2013. Penso la maggior parte degli anni. Ma anche se l’auto non è così buona e non è a tuo favore, comunque cerchi di fare molto bene”.