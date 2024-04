F1 | Verstappen vince la prima Sprint della stagione: i metri conclusivi della mini-gara in Cina [VIDEO]

F1 GP Cina – Vi riportiamo i metri conclusivi della Sprint valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Scattato dalla quarta casella, l’olandese è riuscito a superare in ordine Fernando Alonso e Lewis Hamilton (Lando Norris è scivolato a centro-gruppo subito dopo lo start a causa di un duello con Hamilton), rivelandosi di fatto l’uomo da battere – come da previsione – nel proseguo di questo fine settimana a Shanghai.

Il Campione del Mondo in carica si è lasciato alle spalle il sette volte iridato della Mercedes, bravo a massimizzare la performance della propria W15, e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Charles Leclerc, dopo un bel duello che ha coinvolto anche Fernando Alonso, si è messo alle spalle il compagno di squadra Carlos Sainz, mentre a seguire si sono classificati Lando Norris, Oscar Piastri e George Russell. Appuntamento alle 9.00 di domani mattina per la gara vera e propria di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Shanghai, in Cina.