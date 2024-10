F1 | GP Stati Uniti, Verstappen torna “Max” e ottiene la pole nella Sprint ad Austin [RISULTATI]

F1 GP Stati Uniti – Prestazione di alto livello, simile a quelle dei suoi mesi migliori, per Max Verstappen nella qualifica Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In una sessione a tratti incerta, caratterizzata dal caldo e dall’umidità, l’olandese è riuscito a sfruttare al meglio le novità tecniche sulla RB20, ottenendo la pole position nella corsa breve con un crono di 1’32″833, appena 12 millesimi più rapido della Mercedes di George Russell. Per il tre volte iridato, dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, è un importante passo avanti che gli consentirà di affrontare con ottimismo la Sprint di domani e la qualifica che stabilirà l’ordine di partenza del GP vero e proprio, in programma domenica.

Seconda posizione per Russell, bravo ad emergere nonostante il nervosismo mostrato dalla W15 nelle libere di questa mattina, seguito da Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz e Nico Hulkenberg. Gli equilibri restano comunque labili e potrebbero facilmente variare nel prosieguo di questo fine settimana.

A conferma dell’ottima forma della Haas, Kevin Magnussen, su Haas, si è piazzato in ottava posizione, preceduto da Lewis Hamilton, autore di un eccellente primo settore ma vittima di un errore nel secondo tratto del giro buono. Yuki Tsunoda e Franco Colapinto hanno completato lo schieramento dei primi dieci. Esclusa in Q2 l’altra Red Bull di Sergio Perez, mentre Oscar Piastri, penalizzato dai track limits, ha chiuso soltanto 16°. Appuntamento alle 20.00 di domani per la gara breve sul tracciato del Circuit of the Americas.