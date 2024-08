Formula 1 | Williams, Vowles felice dei passi in avanti compiuti in questo 2024

F1 Williams Vowles – In una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della squadra, James Vowles ha elogiato il lavoro di sviluppo che la Williams sta portando avanti nel 2024, sottolineando come i tecnici a Grove stiano risolvendo passo dopo passo le problematiche tecniche emerse nel progetto di quest’anno.

Già con le ultime novità introdotte sulla FW46, Alexander Albon e Logan Sargeant sono riusciti a fare significativi progressi in termini di performance, spesso battagliando per le posizioni a ridosso della top ten.

Una tendenza che Vowles intende confermare non solo per il finale di stagione, ma anche in ottica 2025, grazie ai numerosi investimenti che Dorilton Capital sta portando avanti per allineare la factory agli standard richiesti oggi per risultare competitivi in Formula 1.

Vowles e l’analisi sulla crescita della Williams

“I nostri punti di forza sono che abbiamo apportato enormi cambiamenti tecnologici qui a Grove. Sono cambiamenti molto significativi e non di poco conto. Non sono cose che si risolvono in un mese o due, ma trasformazioni pluriennali. Operare come facevamo prima avrebbe prodotto solo un leggero miglioramento delle prestazioni, ma non abbastanza per riportarci in grado di competere per le prime posizioni. Ed è questo è il nostro obiettivo.

L’ho detto più volte, potrebbe anche succedere che nel 2024 arretriamo un po’, ma il sacrificio sarà valido per raggiungere la visione a lungo termine del 2026. Abbiamo prodotto un auto con una tecnologia molto diversa, una filosofia aerodinamica molto diversa e una filosofia di setup molto diversa. Il problema però è sempre stato il peso.

Ne abbiamo parlato apertamente: il peso influisce direttamente sulle prestazioni. Ogni volta che nella mia carriera abbiamo aggiunto 10 chili di massa o carburante all’auto, era circa tre decimi più lenta; questo è stato il numero per molti anni ed è lo stesso per questo 2024. Ci siamo portati dietro questo problema e ancora oggi stiamo lavorando per risolverlo. E proprio in tal senso sono stati fatti dei progressi sulla FW46 in vista delle ultime dieci gare del 2024. La buona notizia è che una volta tornati da Zandvoort, Monza e Baku vedrete che questo peso diminuirà”.