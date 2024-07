F1 | Verstappen in Belgio per dimenticare il mezzo disastro dell’Hungaroring

Formula 1 Verstappen GP Belgio – Max Verstappen corre “velocemente” verso il prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il mezzo disastro dell’Hungaroring, provocato dal grande nervosismo e da alcune scelte strategiche errate della Red Bull, il tre volte Campione del Mondo intende riscattarsi sui 7 km del tracciato belga, le cui caratteristiche – almeno sulla carta – dovrebbero sorridere alla tanto discussa RB20. Verstappen, ricordiamo, ha vinto le ultime tre edizioni della corsa belga e la grande presenza di pubblico olandese, attesa per tutto il fine settimana, lo spingeranno a dare il massimo nel confronto con le competitive McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Verstappen, a Spa l’obiettivo è la vittoria

“Spa è sempre stata la mia pista preferita, con le sue curve veloci e le tante opportunità di sorpasso. Anche i tifosi sono fantastici e ci sostengono molto. L’Ungheria è stata una gara difficile, un weekend da dimenticare e da cui ripartire. Abbiamo lavorato come squadra per ottimizzare le nostre prestazioni e ottenere il meglio possibile dalla vettura. Naturalmente il tempo rende le cose un po’ più imprevedibili, ma vedremo cosa ci riserverà la gara. La squadra ha lavorato molto duramente e, essendo l’ultima gara prima della pausa estiva, non vediamo l’ora di goderci il meritato riposo e vogliamo tornare più forti; per questo fine settimana, cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile”.