F1 | Verstappen domina senza storie a Shanghai: l’arrivo sotto la bandiera a scacchi [VIDEO]

Formula 1 GP Cina – Vi riportiamo i metri conclusivi e l’arrivo sotto la bandiera a scacchi di Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’olandese della Red Bull, autentico mattatore del fine settimana, si è aggiudicato la prima vittoria della carriera a Shanghai, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris, altro MVP di giornata, e l’altra Red Bull di Sergio Perez.

In quarta e quinta posizione hanno trovato posto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, seguite a ruota da George Russell, Fernando Alonso ed Oscar Piastri. Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg si sono garantiti gli ultimi piazzamenti in top dieci. Prossimo appuntamento tra due settimane per il Gran Premio di Miami, primo appuntamento mondiale che si terrà sul suolo statunitense (successivamente, il Circus, farà tappa anche ad Austin e Las Vegas).