F1 | Vasseur sulla lotta Ferrari-McLaren nel Costruttori: “Ci siamo persi in estate”

La Ferrari ha chiuso il 2024 in maniera positiva. La scuderia del Cavallino è infatti arrivata all’ultimo appuntamento stagionale, disputato lo scorso 8 dicembre allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, in piena lotta per il Mondiale costruttori: battaglia iridata che Maranello non viveva fino a un GP conclusivo di un campionato dal 2012, quando a Interlagos Alonso contese il titolo piloti a Sebastian Vettel.

Anche in questo caso, come avvenuto dodici anni prima, la battaglia non ha sorriso alla Ferrari che ha salutato il 2024 con la palma di vice campione del mondo marche. Ma l’andamento stagionale della Rossa è stato nel complesso molto buono, condizionato però dalle difficoltà estive che alla fine dei conti hanno inciso sul risultato finale come riferito dal team principal della Ferrari Frederic Vasseur. Soprattutto la gara di Montreal, dalla quale il team del Cavallino si congedò con un pesante doppio zero.

“Tutto sta andando nella giusta direzione. Abbiamo mancato l’ultimo passaggio, ma quando siamo andati ad Abu Dhabi, la percentuale di possibilità di vincere era molto bassa – ha dichiarato Vasseur, intervistato da F1.com – Dopo sabato, era notevolmente bassa. È vero dopo il giro 2 o 3, ho detto: ‘Ah i pianeti sono quasi allineati ora, spingiamo’”.

Il manager francese ha poi aggiunto: “Ma non è ad Abu Dhabi che ci siamo persi qualcosa. Abu Dhabi in sé è stato un bell’evento, è più in Canada che abbiamo avuto un doppio zero, o in estate ci siamo persi qualcosa”.