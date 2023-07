F1 | Vasseur: “Rinnovo piloti? Ne parliamo durante la pausa estiva”

Ferrari – Leo Turrini, firma del Quotidiano Nazionale e opinionista per Sky Sport, ha intervistato il team principal della Ferrari, durante un pranzo a Maranello. Tra una pietanza e l’altra, Frederic Vasseur ha parlato di vari argomenti: dalle difficoltà ad inizio stagione, ai progressi visti in Austria, senza dimenticare il rinnovo dei piloti. Il francese, scherzando con il noto giornalista italiano, ha dichiarato che la Ferrari tornerà a vincere “quando Verstappen e Perez si butteranno fuori a vicenda”.

Scherzi a parte, Vasseur ha ammesso che in Austria sono stati fatti dei progressi ma che questo fine settimana a Silverstone, difficilmente rivedremo la stessa Ferrari:

“Sono sincero e quindi dico che con le curve molto veloci la pista inglese non è la più adatta a noi. In compenso ci saranno occasioni in cui ci troveremo meglio, come a Budapest e a Singapore”.

Turrini ha poi chiesto a Vasseur il motivo del ritardo nell’annunciare il rinnovo di Carlos Sainz, negando una preferenza del team nei confronti di Charles Leclerc:

“Non sappiamo ancora cosa farà Lewis Hamilton! Noi abbiamo un accordo con Charles e Carlos fino a tutto il 2024. A inizio stagione io ho detto ai nostri drivers che di contratto avremmo parlato solo da fine luglio, durante la pausa estiva del Mondiale. Io spero rimangano entrambi. Non hanno una macchina per vincere le corse. Questo ovviamente genera frustrazione in chi guida. Durante l’inverno, le aspettative di Charles e Carlos erano diverse. In questa situazione devono portare a casa il massimo possibile, volta per volta”.

Vasseur tiene segreto il nome dell’ingegnere che in futuro arriverà a Maranello e riguardo a Laurent Mekies che passerà in AlphaTauri, il francese ha detto che deve restare comunque in Ferrari fino a fine stagione:

“Ci sono logiche negoziali, cose di mercato. Ma dal momento in cui Mekies ci ha annunciato che se ne sarebbe andato, è stato escluso dalle informazioni sul nostro sviluppo tecnico”.

Infine, una piccola anticipazione sulla monoposto 2024:

“Stiamo già lavorando in galleria del vento. Cardile è il direttore tecnico ed è responsabile del telaio, Gualtieri si occupa con il suo gruppo della power unit, Tondi dell’aerodinamica. Io ho il compito di proteggere chi è al servizio della Ferrari. Qui è tutto bello, ma naturalmente c’è una pressione che altrove non esiste”.