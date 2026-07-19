F1 | Trionfo di Antonelli a Spa, un ottimo Leclerc chiude secondo [RISULTATI]

Kimi Antonelli non si ferma più. Dopo 73 anni, un italiano torna a trionfare a Spa. Il pilota della Mercedes è stato autore di una gara perfetta, gestita a mente fredda senza farsi preoccupare dalla pressione di un Charles Leclerc oggi perfetto. Con la vittoria odierna, Antonelli si porta a +45 su Lewis Hamilton e a +50 sul compagno di squadra, George Russell, oggi costretto al ritiro dopo un contatto con Hamilton che ha ricevuto una penalità di 5 secondi.

A chiudere il podio, la Red Bull di Max Verstappen che porta a 300 il numero di podi per il team di Milton Keynes. Quarta posizione per Hamilton, a precedere la McLaren di Oscar Piastri.

Isack Hadjar su Red Bull chiude sesto, davanti alla McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Buona prova dell’Audi con l’ottava posizione di Gabriel Bortoleto. A chiudere la Top 10 della classifica finale, troviamo la Racing Bulls di Arvid Lindblad e l’Alpine di Franco Colapinto.

Gran Premio del Belgio: la classifica finale

La classifica piloti dopo il Gran Premio del Belgio

La classifica piloti aggiornata vede Kimi Antonelli saldamente al comando del Mondiale con 204 punti, grazie a una prima parte di stagione da protagonista assoluto. Il giovane talento della Mercedes ha costruito un importante margine sugli inseguitori, guidando una graduatoria che vede al secondo posto Lewis Hamilton, fermo a 159 punti, e George Russell in terza posizione con 154 punti. Più staccato Charles Leclerc che occupa la quarta piazza con 126 punti, mentre Lando Norris segue al quinto posto con 103 punti.

Alle loro spalle troviamo Oscar Piastri (92 punti) e Max Verstappen, settimo con 91 punti, protagonista di un inizio di stagione più complicato rispetto alle aspettative. Nella seconda metà della classifica spiccano i risultati di Isack Hadjar, ottavo con 60 punti, davanti a Pierre Gasly (42) e Liam Lawson (39). Più lontani gli altri protagonisti del campionato: Arvid Lindblad è undicesimo con 22 punti, seguito da Franco Colapinto (19), Oliver Bearman (18), Gabriel Bortoleto (10), Carlos Sainz (6), Alexander Albon (5), Esteban Ocon (3) e Fernando Alonso, fermo a quota 1 punto.

Con oltre quaranta punti di vantaggio sul primo inseguitore, Antonelli si presenta quindi come il pilota da battere nella corsa al titolo, mentre alle sue spalle resta apertissima la lotta per il podio mondiale.

La classifica Costruttori dopo il GP del Belgio

Mercedes al comando della classifica Costruttori La classifica Costruttori vede la Mercedes consolidare la propria leadership con 358 punti, un vantaggio importante nei confronti della Ferrari, seconda forza del campionato con 285 punti. La squadra di Brackley continua a sfruttare la grande competitività della propria monoposto e il rendimento costante dei suoi piloti, riuscendo a mantenere un margine significativo sugli avversari. Alle spalle delle due protagoniste troviamo la McLaren Mercedes, terza con 195 punti, mentre la Red Bull Ford occupa la quarta posizione con 151 punti, davanti ad Alpine Mercedes e Racing Bulls Red Bull Ford, entrambe ferme a quota 61 punti. Più staccate le altre squadre: Haas Ferrari è settima con 21 punti, seguita da Williams Mercedes a 11 punti, Audi a 10 punti e Aston Martin Honda, ancora in fondo alla graduatoria con appena 1 punto conquistato. La Mercedes, grazie al consistente vantaggio accumulato, sembra avere in mano il controllo della corsa al titolo Costruttori, mentre la lotta alle sue spalle resta aperta con Ferrari e McLaren chiamate a recuperare terreno nella seconda parte della stagione.