F1 | Trionfo di Antonelli a Spa, un ottimo Leclerc chiude secondo [RISULTATI]
Terzo Max Verstappen, Hamilton quarto penalizzato per contatto su Russell
Kimi Antonelli non si ferma più. Dopo 73 anni, un italiano torna a trionfare a Spa. Il pilota della Mercedes è stato autore di una gara perfetta, gestita a mente fredda senza farsi preoccupare dalla pressione di un Charles Leclerc oggi perfetto. Con la vittoria odierna, Antonelli si porta a +45 su Lewis Hamilton e a +50 sul compagno di squadra, George Russell, oggi costretto al ritiro dopo un contatto con Hamilton che ha ricevuto una penalità di 5 secondi.
A chiudere il podio, la Red Bull di Max Verstappen che porta a 300 il numero di podi per il team di Milton Keynes. Quarta posizione per Hamilton, a precedere la McLaren di Oscar Piastri.
Isack Hadjar su Red Bull chiude sesto, davanti alla McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Buona prova dell’Audi con l’ottava posizione di Gabriel Bortoleto. A chiudere la Top 10 della classifica finale, troviamo la Racing Bulls di Arvid Lindblad e l’Alpine di Franco Colapinto.
Gran Premio del Belgio: la classifica finale
La classifica piloti dopo il Gran Premio del Belgio
La classifica piloti aggiornata vede Kimi Antonelli saldamente al comando del Mondiale con 204 punti, grazie a una prima parte di stagione da protagonista assoluto. Il giovane talento della Mercedes ha costruito un importante margine sugli inseguitori, guidando una graduatoria che vede al secondo posto Lewis Hamilton, fermo a 159 punti, e George Russell in terza posizione con 154 punti. Più staccato Charles Leclerc che occupa la quarta piazza con 126 punti, mentre Lando Norris segue al quinto posto con 103 punti.
Alle loro spalle troviamo Oscar Piastri (92 punti) e Max Verstappen, settimo con 91 punti, protagonista di un inizio di stagione più complicato rispetto alle aspettative. Nella seconda metà della classifica spiccano i risultati di Isack Hadjar, ottavo con 60 punti, davanti a Pierre Gasly (42) e Liam Lawson (39). Più lontani gli altri protagonisti del campionato: Arvid Lindblad è undicesimo con 22 punti, seguito da Franco Colapinto (19), Oliver Bearman (18), Gabriel Bortoleto (10), Carlos Sainz (6), Alexander Albon (5), Esteban Ocon (3) e Fernando Alonso, fermo a quota 1 punto.
Con oltre quaranta punti di vantaggio sul primo inseguitore, Antonelli si presenta quindi come il pilota da battere nella corsa al titolo, mentre alle sue spalle resta apertissima la lotta per il podio mondiale.
La classifica Costruttori dopo il GP del Belgio
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