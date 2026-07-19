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DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Gara

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Spa

di Jessica Cortellazzi19 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Gara

Diretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa dpve, a partire dalle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara!

GP Gran Premio del Belgio: La Griglia di Partenza

Davanti a tutti scatterà Kimi Antonelli, autore della sesta Pole stagionale davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Con la penalità data a Lando Norris per quarta unità di potenza, sale in terza posizione George Russell, al fianco di Charles Leclerc che chiude la seconda fila. Dalla quinta fila, partiranno Lewis Hamilton e Oscar Piastri, seguiti dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad e dall’Audi di Gabriel Bortoleto. A chiudere la Top 10, troviamo Liam Lawson e Pierre Gasly.

griglia gp belgio

GP Gran Premio del Belgio: Diretta Gara dalle 15:00

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Gran Premio del Belgio

Venerdi 17 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 18 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 19 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
7.004 Km | 44 giri

Foto F1

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