DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Gara

Diretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa dpve, a partire dalle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara!

GP Gran Premio del Belgio: La Griglia di Partenza

Davanti a tutti scatterà Kimi Antonelli, autore della sesta Pole stagionale davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Con la penalità data a Lando Norris per quarta unità di potenza, sale in terza posizione George Russell, al fianco di Charles Leclerc che chiude la seconda fila. Dalla quinta fila, partiranno Lewis Hamilton e Oscar Piastri, seguiti dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad e dall’Audi di Gabriel Bortoleto. A chiudere la Top 10, troviamo Liam Lawson e Pierre Gasly.

GP Gran Premio del Belgio: Diretta Gara dalle 15:00