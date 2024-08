F1 | Wachè: “Un peccato che Newey vada via, ma come Red Bull siamo pronti”

F1 Waché Red Bull – In una lunga chiacchierata concessa a PlanetF1, Pierre Waché ha parlato del clamoroso addio di Adrian Newey alla Red Bull, evidenziando come la sua uscita dalla struttura di Milton Keynes rappresenti un vero peccato per la squadra, sia per quanto mostrato negli ultimi vent’anni e sia per gli equilibri che col tempo si sono creati all’interno del team.

Tuttavia, il nuovo Direttore Tecnico ha lodato i talenti attualmente al lavoro in factory, precisando che la compagine anglo-austriaca è pronta a proseguire il proprio percorso in Formula 1 senza il supporto del nativo di Colchester. Newey, ricordiamo, è fuori dal progetto F1 dallo scorso maggio e lascerà definitivamente l’azienda nei primi mesi del 2025, quando ultimerà lo sviluppo dell’hypercar RB17.

Waché e l’addio di Newey alla Red Bull

“È una sfida per l’azienda ed è un peccato che se ne vada, ma continuiamo ad andare avanti insieme. Quello che si vede dall’esterno è solo una parte della storia; internamente, sappiamo già quando le persone lasciano il team e ci siamo già organizzati. Preferiremmo che rimanesse con noi, ma non è così. Cerchiamo sempre di capire come possiamo migliorare. Quando identifichiamo dei punti deboli, lavoriamo per correggerli, ed è questo il nostro approccio: ci concentriamo su come possiamo fare meglio.”