F1 | Straordinario Leclerc: sua la pole a Baku

Sesta pole stagionale per Charles Leclerc (la quarta consecutiva e quindicesima in carriera). Il pilota della Ferrari è stato autore di un giro perfetto nel suo ultimo tentativo in Q3, registrando il miglior tempo in 1:41.359.

Seconda posizione per la Red Bull di Sergio Perez che ha preceduto il compagno di squadra, Max Verstappen.

Carlos Sainz ha chiuso quarto, davanti alla Mercedes di George Russell.

Sesto Pierre Gasly su AlphaTauri, seguito da Lewis Hamilton e dal compagno di squadra, Yuki Tsunoda.

A chiudere la TOP 10 due campioni del mondo: Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine).

Gran Premio di Baku: la classifica completa della qualifica

Auto usate Volkswagen Outlet Scopri offerte Richiedi Informazioni