F1 | Steiner sulla lotta iridata: “I due team più forti saranno McLaren e Ferrari”

Guenther Steiner prevede un’intensa lotta al vertice. L’ex team principal della Haas, discutendo della nuova stagione che scatterà il 16 marzo con l’appuntamento sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne, ritiene che la battaglia per il campione del mondo riguarderà essenzialmente McLaren e Ferrari con la scuderia di Woking favorita per la vittoria finale.

McLaren e Ferrari sono state le due principali protagoniste nella parte conclusiva dello scorso campionato, giocandosi il titolo costruttori fino all’ultima gara di Abu Dhabi. Sfida che ha visto prevalere il team inglese, con la squadra di Andrea Stella che ha conservato la leadership su quella di Maranello rimettendo così in bacheca un titolo – quello marche – che mancava dal lontano 1998.

Una delle più importanti, se non la più importante, novità che riguarderà la nuova stagione figura proprio tra le fila della Ferrari con l’arrivo in rosso di Lewis Hamilton. L’inglese, che ha concluso il suo lungo e vincente periodo in Mercedes, ha deciso di approdare a Maranello nella parte conclusiva della carriera per dare la caccia al Mondiale piloti che non vince dal 2020.

“Vedo le quattro scuderie di nuovo vicine, l’anno scorso, alla fine, erano molto vicine – ha dichiarato Steiner, citato da F1.com – Ma i miei preferiti sono Ferrari e McLaren, perché erano molto competitive alla fine dell’anno scorso e credo che abbiano capito di cosa ha bisogno la macchina per essere veloce. Non solo la downforce, ma anche l’equilibrio della vettura, la maneggevolezza, il modo in cui gestiscono tutto questo, quindi credo che saranno loro i favoriti per me”.

Steiner, continuando con la propria analisi, ha detto: “Inoltre, hanno la coppia di piloti; entrambe hanno piloti esperti, mentre Mercedes e Red Bull hanno un rookie ciascuno. Liam (Lawson) non è un vero rookie, ma non ha fatto una stagione completa. Rende solo le cose difficili, perché un rookie è un rookie, anche se sono super bravi, lui deve ancora imparare molto”.

Concludendo la propria disamina ha detto: “Penso che i due team più forti saranno Ferrari e McLaren, e direi che forse se dovessi scegliere tra i due, McLaren, perché hanno fatto un buon lavoro l’anno scorso. Penso che siano stati molto bravi alla fine della stagione”

