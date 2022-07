F1 | Scuderia AlphaTauri promuove il lancio di LIF3.com

Nell’ambito della partnership tra Scuderia AlphaTauri e Fantom, il team promuoverà il lancio del progetto LIF3.com con il logo sull’Halo nel weekend del Gran Premio d’Ungheria.

LIF3.com è la prima applicazione decentralizzata (dApp) che consente l’accesso alla negoziazione di asset crypto e yeld farming, così come servizi di prestito e borrow crypto, colmando così il divario e portando la blockchain più vicina che mai ai casi d’uso del mondo reale. È costruita su Tom Chain, la prima soluzione scalabile Fantom Layer-2.

“Nonostante le straordinarie performance e uptime di Fantom, una delle principali sfide che abbiamo dovuto affrontare è la congestione della rete in periodi in cui ci sono troppe dApp in esecuzione su una specifica Layer-1 chain. Tomb Chain – alla base di Lif3.com – equivale un po’ al pacchetto aerodinamico più efficiente di una monoposto di F1: consente prestazioni ottimizzate alleviando la congestione, aumentando al contempo le velocità in modo costante, affidabile ed efficiente, gestendo inoltre un numero maggiore di transazioni al secondo”, ha affermato Harry Yeh, Managing Director of Quantum Fintech Group.

Harry aggiunge: “LIF3 è in continua evoluzione e nei prossimi mesi vedrà l’aggiunta di una serie di nuovi servizi al suo ecosistema, come The Game of LIF3 ($LIF3 $LSHARE) che verrà annunciato su LIF3.com con una prossima Blockchain Layer-1 per supportare Tomb Chain ($TOMB $TSHARE) e Fantom ($FTM)”.

Come la Formula Uno utilizza i regolamenti per garantire una competizione equa per tutte le squadre, Lif3 – in quanto blockchain basata su permessi – garantisce un ambiente sicuro per gli sviluppatori e la comunità di investitori. Grazie alla costante evoluzione dei nuovi servizi di LIF3 e alla validazione delle prestazioni di Tomb Chain e Fantom, gli utenti sperimenteranno nuovi livelli di velocità, sicurezza e innovazione tecnologica che favoriranno la facilità d’uso per il mercato generale

Info su Quantum Fintech Group

Quantum Fintech Group è uno dei fondi di criptovalute più affidabili per gli investitori con un alto patrimonio netto. Quantum è diventato un ecosistema incentrato su Fantom, che opera in modo altamente efficiente pur mantenendo il 100% di compatibilità con Ethereum, in quanto compatibile con EVM Solidity.

Fantom è un abilitatore di transazioni per altre criptovalute e supporta le microtransazioni con commissioni prossime allo zero. Quantum Fintech Group è all’avanguardia, incuba e sostiene progetti nell’ambito blockchain che si concentrano principalmente sulla piattaforma Fantom.

