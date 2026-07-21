F1 | Sainz allontana Audi e rassicura la Williams: “La mia priorità è restare”

Le voci di mercato continuano ad accompagnare Carlos Sainz, ma il pilota spagnolo ha voluto lanciare un messaggio piuttosto chiaro sul proprio futuro. Nonostante una stagione 2026 complicata per la Williams e le indiscrezioni che da mesi lo accostano ad Audi in vista del 2027, l’ex Ferrari ha ribadito di essere completamente concentrato sul progetto di Grove e di non avere intenzione di guardarsi intorno.

Nel corso del weekend del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, Sainz ha affrontato apertamente il tema del proprio futuro, lasciando intendere come la sua priorità sia quella di proseguire l’avventura con la Williams, contribuendo alla crescita della squadra anche dopo un campionato ben al di sotto delle aspettative.

Negli ultimi mesi il pilota spagnolo non ha nascosto la propria delusione per il rendimento della FW48, ammettendo più volte che il progetto 2026 non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La scuderia britannica sta lavorando a un telaio alleggerito, denominato “B”, che debutterà a Baku, ma lo stesso Sainz non si aspetta una svolta decisiva.

Interpellato dai media spagnoli sulla possibilità che la pausa estiva possa portarlo a riflettere su un eventuale cambio di squadra, il madrileno ha escluso questa ipotesi.

“No, so che in Ungheria non cambierà nulla. Ovviamente sappiamo che lì non cambierà niente e l’unica cosa che potrebbe modificare un po’ la situazione per il resto della stagione è Baku, anche se non credo che cambierà la nostra vita. Onestamente, l’unica cosa su cui posso concentrarmi è la vettura del prossimo anno e sul modo in cui viene sviluppata in fabbrica”.

Sainz: “Sono totalmente impegnato con la Williams”

Il passaggio più significativo delle dichiarazioni riguarda però il suo impegno nei confronti della squadra inglese. Dopo settimane caratterizzate da numerose indiscrezioni su un possibile interessamento di Audi, Sainz ha ribadito di voler continuare a lavorare con il team diretto da James Vowles.

“Quello che sto facendo al cento per cento è sviluppare questa macchina. Sono totalmente impegnato ad aiutare la squadra a cambiare direzione e il team sa che la mia priorità è cercare di aiutare e restare in Williams”.

Parole che sembrano raffreddare, almeno per il momento, le speculazioni sul mercato piloti. Audi, che nel 2026 ha debuttato ufficialmente in Formula 1, continua infatti a essere indicata come una delle possibili destinazioni dello spagnolo in vista del 2027, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate dalla Williams nel primo anno del nuovo ciclo regolamentare.

Carlos Sainz: “Sto massimizzando il potenziale della vettura”

Nel corso di un’intervista rilasciata a DAZN, Sainz ha inoltre difeso il proprio operato, sostenendo di aver ottenuto il massimo dalla monoposto a sua disposizione nonostante i risultati non sempre lo abbiano premiato.

“Alla fine so che sto massimizzando la macchina che ho quest’anno. Sto facendo tutto quello che posso con quello che ho a disposizione. Il mio passo gara è molto buono rispetto ai piloti con cui posso confrontarmi ed è un peccato non poter brillare un po’ di più, perché dal punto di vista delle prestazioni personali è stata una stagione davvero positiva”.

Lo spagnolo ritiene quindi che il livello delle sue prestazioni sia stato superiore a quanto racconti la classifica, penalizzato da una vettura che non gli ha permesso di lottare stabilmente per posizioni di vertice.

“È un peccato non avere una macchina migliore. Spero che arrivi presto”.

Le dichiarazioni di Spa rappresentano probabilmente il segnale più forte lanciato finora da Sainz sul proprio futuro. Pur non nascondendo le difficoltà vissute dalla Williams nel 2026 e continuando a chiedere progressi concreti sul fronte tecnico, il pilota sembra voler dare piena fiducia al progetto della scuderia britannica, convinto che il lavoro svolto in fabbrica possa permettere al team di invertire la rotta nelle prossime stagioni. Un messaggio che, almeno per il momento, allontana le insistenti voci di un possibile approdo in Audi e conferma la volontà dello spagnolo di essere protagonista della rinascita della Williams.