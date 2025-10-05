F1 | Russell trionfa a Singapore, McLaren è Campione del Mondo

Risultati F1 – Sotto le luci del Marina Street Bay brilla George Russell che porta la sua Freccia d’Argento sul gradino più alto del podio. Il pilota della Mercedes si è imposto fin dalla partenza, dove partiva dalla Pole Position, riuscendo a mantenere i nervi saldi nonostante le temperature estreme di Singapore.

La McLaren, a sei gare dal termine, conquista il secondo titolo Costruttori consecutivo, una rinascita che sembrava impossibile solo pochi anni fa.

Tornando alla gara, a completare il podio troviamo la Red Bull di Max Verstappen che nonostante un piccolo inciampo alla partenza, è riuscito a tenere dietro la McLaren di Lando Norris, rosicchiando qualche punto importante per la lotta al titolo che è ancora aperta, nonostante Oscar Piastri (oggi quarto al traguardo) e Norris siano i favoriti.

Buona prestazione per Kimi Antonelli che chiude in Top 5, precedendo una Ferrari anonima e deludente con Charles Leclerc sesto davanti a Lewis Hamilton che sul finale ha accusato problemi ai freni.

La vecchia volpe di Fernando Alonso ci mette sempre del suo e oggi ha chiuso ottavo, rendendosi protagonista di un bel sorpasso su Isack Hadjar. A chiudere la Top 10, troviamo la Haas del rookie Oliver Bearman e la Williams di un bravissimo Carlos Sainz che partiva ultimo per la squalifica inflitta ieri alla Williams dopo che non ha superato i controlli all’ala posteriore.

Risultati GP Singapore: la classifica completa