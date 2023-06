F1 | GP Madrid, il sindaco della capitale spagnola è ottimista sulla fumata bianca

Il sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, è fiducioso che la capitale spagnola possa assicurarsi in futuro la presenza all’interno del calendario del Mondiale di Formula 1. Nonostante l’appuntamento spagnolo faccia tappa a Barcellona, con il tracciato del Montmelò che ha un contratto fino al 2026, recentemente il CEO del Circus Stefano Domenicali ha dichiarato che ci sono “due progetti” sul tavolo per quel che riguarda la Spagna.

Qualora dovesse esserci la fumata bianca, il tracciato cittadino di Madrid si snoderebbe lungo la zona fieristica Ifema che si trova a Corralejos, nel quartiere di Barajas nei pressi dell’aeroporto internazionale.

“Abbiamo lavorato, attraverso Ifema, negli ultimi mesi su questo progetto, e speriamo e confidiamo che Madrid possa avere quel gran premio – ha dichiarato Jose Luis Martinez-Almeida, nel corso di una riunione della Confederazione degli affari di Madrid (CEIM) – Siamo ottimisti. Pensiamo di avere certe e reali possibilità che la Formula 1 possa arrivare a Madrid”.

Il primo cittadino di Madrid, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Ovviamente, per quanto riguarda i residenti dei quartieri adiacenti, adotteremo tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi che potrebbero derivare dallo svolgimento di una gara di Formula 1. La Formula 1 è molto importante per Madrid, ma anche il riposo e la tranquillità del quartiere contano”.