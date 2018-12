F1 | Red Bull sbarca nel mondo del gaming online: nuova partnership con W66.com

La Red Bull punta forte sul gaming online: la scuderia di Milton Keynes ha stipulato una nuova partnership pluriennale con W66.com, azienda leader in Asia nella fornitura di giochi online. Fondato nel 2008, W66.com è cresciuto sino a diventare uno dei fornitori di giochi online di maggior successo in Asia, con 120 milioni di utenti attivi iscritti alla sua piattaforma. Il logo di W66.com apparirà sul muso della monoposto 2019 della Red Bull, la RB15.

“Siamo lieti di avviare una partnership con W66.com” – ha dichiarato Chris Horner, team principal della Red Bull. “W66.com si unisce a noi in un momento opportuno in cui la Formula 1 si sta espandendo nel mondo dei giochi online; il team inizia così un nuovo entusiasmante capitolo”.

Robert Fuller, direttore commerciale di W66.com, ha aggiunto: “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Aston Martin Red Bull Racing. W66.com crede fermamente che la ricerca dell’eccellenza del team sia in linea con la continua crescita di W66.com. Attendiamo ora l’inizio di una collaborazione prospera e di successo”.

