F1 | Red Bull-Ricciardo, non è ancora finita: Horner gli offre un lavoro e si apre sul futuro [VIDEO]

Dopo il licenziamento di Daniel Ricciardo dal team Racing Bulls, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha dichiarato di aver offerto all’australiano un ruolo da ambasciatore. Parlando al podcast F1 Nation, Horner ha sottolineato che vorrebbe che Ricciardo rimanesse legato alla squadra e ha anche accennato alla possibilità che l’otto volte vincitore del Gran Premio possa ancora fare un ritorno inaspettato.

“Daniel è un personaggio brillante. Illumina una stanza quando ci entra, sai, ha quel sorriso contagioso. Spero che resti nel motorsport e abbiamo detto molto chiaramente che vogliamo che rimanga in veste di ambasciatore con la squadra. Naturalmente, non si sa mai, voglio dire, se Liam non porta a termine il lavoro, se Checo non porta a termine il lavoro …sappiamo qual è la capacità di Daniel. Ma dal canto suo sa, di aver avuto una grande carriera, così tanti ricordi. La cosa più disgustosa di sempre è stata bere champagne dal suo stivale sudato! Ma è stata una cosa sua e ha fatto bere lo champagne in questo modo a persone incredibili”.

Qui trovate una parte dell’intervista dove Horner parla della possibilità di rimettere in griglia Ricciardo: