F1 | Krack chiarisce: “Aston Martin non deve aspettare il 2026 per migliorare”

F1 Aston Martin Krack – In attesa di accogliere Adrian Newey nel primo trimestre del prossimo anno, Mike Krack non intende rinunciare a un’Aston Martin competitiva già a partire dal mondiale di Formula 1 del 2025.

Intervistato dalla stampa britannica, il Team Principal della scuderia inglese ha ribadito gli obiettivi per il medio e lungo termine, sottolineando come a Silverstone tutti stiano lavorando al massimo per garantire a Fernando Alonso e Lance Stroll una monoposto in grado di competere stabilmente per le posizioni di vertice della classifica. Un passo avanti necessario non solo per soddisfare le aspettative di Lawrence Stroll, chiaramente deluso dalle performance di quest’anno, ma anche per gettare solide basi in vista del 2026, che dovrà segnare un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale. Il contributo di una figura di grande spessore come Newey sarà fondamentale in questo percorso.

Krack spinge Aston Martin verso dei miglioramenti per il 2025

“Credo che dovremmo sfruttare il 2025 come un’opportunità per dimostrare ad Adrian di cosa siamo capaci. Questo dovrebbe rappresentare una motivazione per tutti noi. Tuttavia, bisogna essere molto cauti in queste situazioni, perché non vogliamo incorrere in problemi legali in futuro. Non sarebbe corretto. Abbiamo visto l’anno scorso e quest’anno quanto accaduto con McLaren e Mercedes. All’inizio della stagione eravamo al livello di Mercedes nelle prime gare, ma poi loro hanno vinto tante gare e sono scappati via in classifia]. È possibile fare progressi significativi con questi regolamenti, ma solo se si riesce a stabilizzare la vettura e a farla comportare come desiderano i piloti.”