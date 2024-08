F1 | Sauber, la qualifica di Bottas e Zhou si ferma in Q1

Zandvoort – Qualifica disastrosa per la Sauber, che non riesce nemmeno ad avvicinarsi al Q2. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, infatti, spengono i motori alla fine del Q1, dopo aver rimediato la diciottesima e diciannovesima posizione in griglia. Un bilancio disastroso, che li costringerà all’ennesima rimonta dal fondo della classifica.

Bottas: “Non ci arrenderemo”

“Guardiamo la classifica ed è chiaro che non è ciò che volevamo: vogliamo continuare a fare progressi, ma questo weekend si rivela essere ogni giorno più complicato. Stamattina la vettura sembrava andar meglio, ma con l’aumento del vento i nostri difetti si sono rivelati e abbiamo faticato col bilanciamento in curva. La nostra è una vettura molto sensibile e, nonostante il traffico, credo che abbiamo fatto il massimo. Domani non sarà facile, ma questo sport regala chance e non ci arrenderemo. Sappiamo che la strada fino ai punti è durissima, così come lo è sorpassare, ma resta il nostro obiettivo”.

Zhou: “Speriamo di ottenere il massimo in gara”

“Oggi è stato frustrante e complicato. Durante il weekend la vettura sembrava andar bene, tutto filava liscio per me. Abbiamo notato un calo di performance con gli alti carichi ieri e abbiamo modificato il set-up di conseguenza; sembra, pero, che la direzione presa ci abbia rallentato sul singolo giro, e dobbiamo capire perché. Sfortunatamente non sono riuscito a spingere la vettura quanto avrei voluto e ho faticato con le gomme in ogni giro dopo curva 3. Continueremo ad analizzare e risolvere i problemi, sperando di essere pronti per domani. Questa pista non ci ha favorito in passato, ma speriamo di ottenere il massimo in gara”.