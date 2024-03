Bahrain – Sergio Perez conclude la prima qualifica dell’anno in quinta posizione. Il messicano, così come il compagno di squadra Verstappen, non si è mai fatto vedere davvero durante le sessioni di libere, complice una RB20 non proprio perfetta. La squadra, però, è riuscita a dare ai due piloti una vettura competitiva in tempo per le qualifiche, con Verstappen che è riuscito a strappare la pole position ai suoi avversari. Qualche problema, invece, per Sergio Perez: con un treno di gomme in meno non riesce a ripetere i tempi del campione del mondo in Q3, complice anche un errore in curva uno nel giro lanciato.

Perez: “L’obiettivo è il podio”

“Il mio giro non è stato pulitissimo, soprattutto in curva uno, e questo mi è costato due o tre posizioni, e la griglia è cos’ serrata. E’ stato complicato, abbiamo imparato molto durante la qualifica, è la prima volta che la vettura si è dimostrata così veloce. Non siamo riusciti a massimizzare le performance perché abbiamo perso un set di soft per la Q3, dopo aver abortito il giro nel Q2, ma resta il fatto che la vettura si è comportata bene in qualifica. Dobbiamo ancora lavorare, ma ciò che conta è la gara: partiamo dal lato destro della griglia, saremo avvantaggiati. Molti team hanno tenuto da parte delle gomme hard, ma noi abbiamo preferito tenere la soft, faremo una strategia diversa. L’obiettivo è recuperare posizioni fino al podio, sarà una bella lotta”.