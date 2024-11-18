Formula 1News F1

F1 | Red Bull, Jos Verstappen favorevole alla promozione di Lawson

"Meglio se ci sia qualcuno competitivo che spinga Max, aiuta sempre", ha affermato il papà del campione del mondo in carica

di Piero Ladisa18 Novembre, 2024
F1 | Red Bull, Jos Verstappen favorevole alla promozione di Lawson

Per il 2025 regna ancora incertezza in casa Red Bull su chi sarà il compagno di squadra che affiancherà Max Verstappen. Con i rumors su Sergio Perez alquanto divergenti, si parla di permanenza ma al tempo stesso anche di addio del messicano dalla scuderia di Milton Keynes, nonostante un contratto in scadenza a fine 2025, non si placa il chiacchiericcio sull’eventuale sostituito di Checo. Tra i nomi che ricorrono con una certa regolarità figura quello di Liam Lawson.

Il neozelandese, dopo la parentesi d’esordio dello scorso anno, a partire dall’appuntamento di Austin ha sostituito Daniel Ricciardo facendo coppia in Racing Bulls con il giapponese Yuki Tsunoda. Sul profilo di Lawson si è espresso Jos Verstappen, con il papà del campione del mondo in carica che ha esternato parere positivo sull’eventuale promozione al fianco del figlio dell’alfiere in forza al team faentino.

“Ritengo che Lawson stia andando bene – ha riferito Verstappen Sr a Viaplay – Logica vuole che sia pronto per il salto”.

L’olandese, continuando a parlare dell’attuale pilota in forza alla racing Bulls, ha detto: “Ora deve terminare la stagione e acquisire sicurezza. Successivamente la squadra dovrà decidere la strada da prendere il prossimo anno. Non sono contrario”.

In conclusione l’ex pilota olandese ha aggiunto: “È meglio se alla guida ci sia qualcuno competitivo che spinge un po’ Max. Questo aiuta sempre”.

1/5 - (7 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Olanda

Venerdi 29 agosto

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Sabato 30 agosto

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 31 agosto

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.259 Km | 72 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica562https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica233https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica57https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica361https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica188https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica2https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica223