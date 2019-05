F1 | Raikkonen sull’attuale layout di Montecarlo: “Non mi piace, ora il pilota non fa più la differenza”

Il Gran Premio di Monaco, che si disputerà domenica sulla pista cittadina di Montecarlo, segnerà la gara numero 300 di Kimi Raikkonen in Formula Uno.

Un traguardo importante, ma che per il campione del mondo 2007 equivale a una gara come altre: “Non voglio alcun tipo di festeggiamento – ha dichiarato ad Auto Motor und Sport -. È solo un numero e non significa nulla per me”.

Raikkonen, parlando dell’attuale conformazione del tracciato del Principato, ha manifestato tutto il suo disappunto: “Potrebbe essere un bel posto da guardare, ma onestamente non mi piace. Non è più la pista su cui ho guidato la prima volta. La curva della piscina era più stretta, la prima curva aveva una barriera e anche il resto è cambiato. In passato il pilota riusciva a fare la differenza, ora questo non avviene. Attualmente la monoposto più veloce va forte anche qui”.

Piero Ladisa

Follow @PieroLadisa