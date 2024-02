F1 | Racing Bulls, la scheda tecnica della nuova VCARB 01

F1 Racing Bulls VCARB 01 – Vi riportiamo la scheda tecnica della nuova Racing Bulls VCARB 01, vettura con cui Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. La monoposto, mostrata questa mattina sui social tramite delle immagini in studio, presenta varie differenze rispetto al concept utilizzato lo scorso anno, a conferma del gran lavoro che è stato portato avanti dai tecnici per riscattare le prestazioni altalenanti delle ultime due stagioni.

Racing Bulls, rivoluzione tecnica e umana

L’arrivo di Laurent Mekies e di Peter Bayer, rispettivamente Team Principal e Amministratore Delegato del team faentino, ha dato nuova linfa alla compagine, pronta a sfruttare al massimo la ritrovata partnership – tecnica e umana – con la Red Bull. Una condizione che sulla carta dovrebbe garantire a Ricciardo e Tsunoda in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica.

VCARB 01 presto in pista

Nel party andato in scena questa mattina (sera dell’8 febbraio a Los Angeles), ricordiamo, la Rcaing Bulls si è limitata a presentare la nuova livrea, rimandando alla pista le immagini “reali” della monoposto 2024. Questa scenderà in pista nei prossimi giorni a Misano per una breve sessione di filming-day, prima di essere imballata e spedita in Bahrain per i primi e unici test della stagione (21-23 febbraio) e per il primo round del mondiale 2024 di formula 1.

Racing Bulls VCARB 01, la scheda tecnica

Nome ufficiale: VCARB 01

Motore: Honda RBPTH002

Telaio: Visa Cash App RB Formula One Team – monoscocca in fibra di carbonio composito

Sospensione anteriore: Red Bull Technology – bracci in carbonio composito, trackrod, montanti, rocker sospensioni, barre di torsione e ammortizzatori

Sospensione posteriore: Red Bull Technology – bracci in carbonio composito con barre di torsione interne e ammortizzatori

Condotti dei Freni: Visa Cash App RB Formula One Team – anteriori e posteriori

Sterzo: Red Bull Technology – servo-assistito

Cambio: Red Bull Technology – scatola in carbonio composito montata longitudinalmente, attivata idraulicamente, a 8 rapporti

Differenziale: Multiplate ad azionamento idraulico

Frizione: Multiplate in carbonio ad azionamento idraulico

Scarichi: Red Bull Powertrains

Impianto frenante: Visa Cash App RB Formula One Team /Red Bull Technology

Sedile pilota: Visa Cash App RB Formula One Team – in fibra di carbonio composito specifico per il pilota

Gomme: Pirelli

Sistema alimentazione: Visa Cash App RB Formula One Team

Peso totale: 798 kg