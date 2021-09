F1 | Prost duro: “Se introducono la griglia invertita abbandonerò questo sport”

Le ultime novità portate in Formula 1 hanno fatto storcere il naso a tanti appassionati e non solo. Difatti a prendere le difese della Formula 1 tradizionale è stato un quattro volte campione del mondo come Alain Prost. Il francese infatti, in tutta onestà, ha affermato che prenderà le distanze dall’attuale top class qualora dovesse continuare a partorire idee che non hanno nulla a che fare con il DNA di questa competizione.

“La Formula 1 deve rimanere tradizionale – ha dichiarato Prost – Dobbiamo capire che la migliore macchina e il miglior pilota vincono perché sono i migliori. Questa è l’intera idea della Formula 1. Odio l’idea di un ordine di partenza inverso, lo odio. Se introducono griglie invertite in Formula 1 abbandonerò questo sport. Penso che sia la cosa peggiore che potresti fare per la Formula 1. Preferirei vedere una squadra dominare perché hanno fatto il loro lavoro. Ma io sono molto tradizionalista. Non sono nemmeno contento dei punti per la pole position”.